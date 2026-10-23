Silvio Baldini, commissario tecnico della Nazionale Under 21 ed ex commissario tecnico ad interim della Nazionale maggiore, ha preso la parola a margine di un convegno organizzato a Ferrara. Dove si è soffermato sul momento di crisi dei giovani talenti italiani: "Ultimamente l'Under 17 si è laureata campione d'Europa. A giugno ho fatto giocare due partite all'Under 21 contro due Nazionali maggiori, Lussemburgo e Grecia, e le abbiamo vinte entrambe. Abbiamo fatto debuttare 18 ragazzi... Il calcio giovanile secondo me non ha problemi, il problema sta semmai nei dirigenti: servono persone che abbiano coscienza, passione, capacità di credere che i giovani sono una risorsa e non un problema".