Marcus Thuram sta attraversando un momento particolarmente positivo sotto porta. L’attaccante francese ha trovato il gol nelle ultime sei presenze casalinghe in Serie A, avvicinandosi a un traguardo che, nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto due giocatori nerazzurri sono riusciti a raggiungere.

Si tratta di Romelu Lukaku, arrivato a sette partite interne consecutive a segno nel 2021, e di Christian Vieri, che nel 2003 si spinse fino a quota 11. Thuram è dunque a una sola gara dal raggiungere il traguardo del belga e a cinque dal record dell’ex centravanti nerazzurro.

Tra i giocatori che hanno segnato più di una rete in questo campionato, Thuram viaggia a una media di un gol ogni 64,5 minuti giocati, lo stesso rapporto di Ange-Yoan Bonny. Un dato che lo colloca tra i quattro migliori marcatori per rendimento realizzativo.