Il bilancio tra Inter e Cremonese in Serie A è a forti tinte nerazzurre. In 16 incontri nella massima serie, infatti, i nerazzurri hanno ottenuto 13 vittorie e due pareggi, con un solo successo grigiorosso. L’Inter è inoltre la squadra contro cui la Cremonese ha perso più partite in Serie A: a San Siro i nerazzurri hanno vinto sei degli otto incontri disputati, comprese le ultime due sfide, entrambe con due reti di differenza.
Sezione: Stats / Data: Gio 02 ottobre 2025 alle 22:28 / Fonte: Inter.it
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Stats
L'asse Dimarco-Dumfries, l'Inter torna a volare sulle fasce: numeri super per le due frecce di Chivu
Barella ritrova la Cremonese, l'ultima volta gol e assist a San Siro: ora insegue il record di Pellegrini e Calhanoglu
Inter e Cremonese avversarie per la 17esima volta in Serie A: precedenti a tinte nerazzurre. Nelle sfide a San Siro...
Dumfries da Champions: ha partecipato a nove gol dell'Inter. Solo tre difensori hanno inciso più dell'olandese
Bastoni ancora decisivo: dal suo debutto in Champions League è il difensore centrale ad aver servito più assist
Chivu, due su due nelle prime uscite in Champions da allenatore dell'Inter: prima di ci erano riusciti solo altri tre
Lautaro sempre in gol nelle ultime sette edizioni di Champions League: solo altri due insieme al Toro
Doppio assist a Thuram, Calhanoglu show all'esordio in Champions: eguagliato il record di Lukaku contro lo Slavia
Altre notizie
Venerdì 03 ott
Giovedì 02 ott
- 23:50 L'asse Dimarco-Dumfries, l'Inter torna a volare sulle fasce: numeri super per le due frecce di Chivu
- 23:35 Barella ritrova la Cremonese, l'ultima volta gol e assist a San Siro: ora insegue il record di Pellegrini e Calhanoglu
- 23:20 Non solo calcio, Mkhitaryan scrive la sua autobiografia: 'La mia vita sempre al centro' il 7 ottobre in libreria
- 22:59 La Fiorentina fa festa: Piccoli e Ndour regalano i tre punti a Pioli. Tutti i risultati di Europa e Conference League
- 22:43 Accardi scettico sull'Inter: "Non mi dà l'idea di potersi giocare lo scudetto, non mi entusiasma"
- 22:28 Inter e Cremonese avversarie per la 17esima volta in Serie A: precedenti a tinte nerazzurre. Nelle sfide a San Siro...
- 22:13 Roma, dopo la sosta c'è l'Inter. Gasperini aggiorna sule condizioni di Dybala: "Non si è ancora allenato con la squadra"
- 21:58 Il Consiglio Comunale dà l'ok alla vendita di San Siro a Inter e Milan: il testo ufficiale dei sette emendamenti
- 21:44 INTER 24/7 sbarca su Rakuten TV in tutta Europa. La piattaforma di streaming esulta: "Siamo entusiasti"
- 21:29 In attesa della Fiorentina, un solo pari sui campi di Conference League del pomeriggio. Tutti i risultati
- 21:14 Archiviata la vittoria contro lo Slavia, l'Inter torna in Serie A e ospita la Cremonese: dove vedere il match in TV
- 20:59 Europa League, sorriso a metà per il Bologna che fa 1-1 col Friburgo. Pomeriggio da dimenticare per la Roma
- 20:45 Riva (Ass. allo Sport): "Compiuto un passo storico per Milano. Ottimisti per Euro 2032". Poi risponde a La Russa
- 20:30 "San Siro, dal 2019 nessuna proposta oltre al progetto di Inter e Milan". Cosa emerge dai documenti del Comune
- 20:15 Csiszár: "Fin qui fatte ottime partite, ma possiamo ancora crescere. Finalmente torniamo in Serie A"
- 20:00 Sassuolo, ko in trasferta con l'Inter e non solo. Grosso: "È un dato che vogliamo cambiare il prima possibile"
- 19:45 Joao Pedro ammette: "Sabato scorso ho visto Cagliari-Inter e mi è venuta nostalgia della Sardegna"
- 19:30 San Siro e non solo, Rossella Sensi e lo stadio di proprietà per i club di calcio: "Oggi è diventato fondamentale"
- 19:15 Caso plusvalenze, rinviata al 6 novembre l'udienza preliminare di De Laurentiis
- 19:00 Rivivi la diretta! RENDIMENTO, condizione FISICA e tenuta MENTALE: ecco gli EFFETTI della GESTIONE CHIVU
- 18:38 Roma, Massara: "Rientro di Dybala già a Firenze o con l'Inter? Sta recuperando bene. Domani..."
- 18:24 Di Livio: "Chivu ha idee importanti, sta facendo giocare bene l'Inter. E molti stanno rientrando in forma"
- 18:10 Cremonese, dubbi in porta per San Siro: Silvestri favorito su Audero. Vardy in crescita
- 17:55 Inter, il bilancio con Feliciani è positivo: una vittoria e un pari nei due precedenti in Serie A
- 17:41 Gravina: "Investire oggi nel calcio è un atto di lungimiranza. Il calcio femminile sta crescendo"
- 17:27 Qui Cremonese - Rondos, lavoro tattico ed esercitazioni offensive a due giorni dall'Inter
- 17:13 L'U20 rimontata da Cuba, Nunziata amaro: "Ingenui a rimanere in 10, ci siamo complicati la vita da soli. Rigori? Inaccettabili"
- 16:59 Egonu, incontro e scambio di maglie con Lautaro alla Pinetina: "Sono emozionatissima, non era scontato"
- 16:44 Infantino: "La FIFA non può risolvere i problemi geopolitici, ma può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo"
- 16:30 Brasile, Carlos Augusto torna tra i convocati di Carlo Ancelotti: "E' sempre un onore"
- 16:16 Inter-Cremonese sarà una partita speciale per gli Inter Club: tutte le attività in programma
- 16:01 A Zurigo il Consiglio FIFA: ribadito il successo del Mondiale per Club 2025 e l'entusiasmo dei club per il futuro del torneo
- 15:46 Adani: "Thuram migliorato all'Inter, non c'è dubbio. Ha rivoluzionato il suo gioco rispetto a quando era al BMG"
- 15:32 Viviano: "Lautaro il più decisivo della Serie A, lo dicono i numeri. Se lo insulti hai problemi"
- 15:18 Ventola: "Adoro Thuram, è devastante quando gioca come sa. Lo metto tra i dieci attaccanti più forti in Europa"
- 15:04 Di Gennaro: "L'Inter ha la rosa più forte della A. Esposito mi ricorda Vieri e Toni, Dimarco scorretto con Inzaghi"
- 14:51 Manfredi, sindaco Napoli: "Il Maradona come il Meazza. Con una situazione analoga a San Siro ci penseremmo"
- 14:37 Bookies - Champions League, dopo la seconda giornata Inter e Napoli vedono già la top 8
- 14:23 Francia, Deschamps: "Mateta buon profilo, l'ho convocato perché Thuram sarà assente"
- 14:06 UFFICIALE - Francia, nessuna sorpresa: Didier Deschamps lascia a casa l'infortunato Marcus Thuram
- 13:54 Mondiale per Club 2029, la FIFA studia una modifica: portare a tre il limite per le squadre della stessa Nazione
- 13:40 Serie A, svelati i sei candidati al 'Player Of The Month' di settembre: c'è anche Dimarco
- 13:26 videoMatri: "Voto positivo per Chivu, non era facile dopo 4 anni di Inzaghi. Lautaro il migliore, Thuram l'indispensabile"
- 13:12 Akanji subito centrale all'Inter, Yakin: "Può giocare in qualsiasi squadra, ha una fiducia incredibile in se stesso"
- 12:58 Inter-Cremonese affidata a Ermanno Feliciani, al VAR la coppia Gariglio-Di Bello. Guida per Juve-Milan
- 12:53 videoVieri: "Per me l'Inter ha la rosa migliore, ma non vuole dire che vincerà. Esposito regge il confronto"
- 12:43 Germania, Bisseck non compare tra i convocati di Nagelsmann: seconda esclusione di fila per l'interista
- 12:28 Sacchi: "La vittoria dell'Inter in Champions mi ha dato entusiasmo. E finalmente si vede la volontà di dominare il campo"
- 12:14 Akanji: "La maglia di Vieri? L'Inter in qualche modo era con me. L'ho sempre seguita perché è la squadra migliore d'Italia"
- 12:00 INFORTUNIO THURAM, a RISCHIO anche ROMA e NAPOLI? Le ULTIME verso INTER-CREMONESE. La CHAMPIONS...
- 11:45 Inter Women-Ternana, sfida speciale per Alice Regazzoli: "Emozioni forti, in nerazzurro sono cresciuta"
- 11:30 Operativa la nuova Commissione per la vigilanza sui bilanci, Abodi: "Saprà operare con terzietà e competenza"
- 11:16 Verso il Mondiale 2026, la Svizzera sfida Svezia e Slovenia: Manuel Akanji nella lista dei convocati
- 11:01 Nuovo stadio, partono le candidature per il finanziamento. Banche USA in pole, ecco il business plan
- 10:47 TS - Thuram, non era solo un crampo. Sui tempi di recupero...
- 10:34 TS - Stankovic erede di Calhanoglu: uno 007 nerazzurro a Bergamo per lui e non solo...
- 10:20 Il Messaggero - Chivu continua sulla strada del turn over: i pre-allertati per la Cremonese
- 10:06 La Russa: "Vorrei essere la metà di ciò che rappresentò Prisco. Bene il nuovo stadio, ma S. Siro può salvarsi"
- 09:52 CorSera - Thuram, rientro verosimile a Napoli. Ma Chivu ha alternative
- 09:38 CdS - Calhanoglu è tornato a "volare": già cancellata l'estate difficile
- 09:24 CdS - A centrocampo scalpita Frattesi: potrebbe giocare titolare sabato
- 09:10 CdS - Stop Thuram: non è da escludere il rientro a Roma, però...
- 08:56 Corsa scudetto, la previsione di Rudi Garcia: "Può rivincere il Napoli, la Juve è sempre la Juve, atmosfera positiva al Milan. E sull'Inter..."
- 08:42 GdS - Mistero Diouf: finora solo 11 minuti in campo. Torna con la Cremonese?
- 08:28 GdS - Chivu col dubbio in porta. Bonny con Lautaro, tornano in quattro dal 1'
- 08:14 GdS - Tegola Inter: si ferma Thuram. Per rivederlo già contro la Roma servirebbe un miracolo...
- 08:00 Serie A Femminile, definito il programma della terza giornata: data e ora di Inter-Parma
- 00:45 Napoli, Conte: "Giocando con lo Scudetto sul petto aumenta la fiducia. Juan Jesus? Immortale"
- 00:20 Mondiale U-20, l'Italia spreca un doppio vantaggio si fa raggiungere da Cuba: Iddrissou segna e si fa espellere