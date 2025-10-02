Il bilancio tra Inter e Cremonese in Serie A è a forti tinte nerazzurre. In 16 incontri nella massima serie, infatti, i nerazzurri hanno ottenuto 13 vittorie e due pareggi, con un solo successo grigiorosso. L’Inter è inoltre la squadra contro cui la Cremonese ha perso più partite in Serie A: a San Siro i nerazzurri hanno vinto sei degli otto incontri disputati, comprese le ultime due sfide, entrambe con due reti di differenza.