Con l’avvicinarsi della finestra di gennaio, in casa Inter torna puntualmente d’attualità il futuro di Davide Frattesi. Come riportato da Sportmediaset, in viale della Liberazione la valutazione è chiara: 30-35 milioni di euro, una cifra utile anche per finanziare le prossime mosse in entrata. Luciano Spalletti lo vorrebbe alla Juventus, dove i bianconeri potrebbero giocarsi la carta Muharemovic, mentre Napoli e Roma restano alla finestra. Tuttavia, la pista che intriga di più l’Inter – anche per non rinforzare dirette concorrenti – porta all’estero, precisamente in Turchia.
Il Fenerbahçe è alla ricerca di un grande colpo a centrocampo e sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 40 milioni. Il club di Istanbul, secondo in classifica a -3 dal Galatasaray, sarebbe aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto, soluzione gradita ai nerazzurri perché garantirebbe un incasso certo. Risorse che l’Inter potrebbe poi reinvestire sul grande obiettivo per la fascia destra, Marco Palestra, valutato dall’Atalanta intorno ai 40 milioni. Per sostituire Frattesi, invece, l’idea sarebbe quella di riportare a casa Aleksandar Stankovic, oggi in prestito al Bruges.
Tutto appare apparecchiato, ma l’operazione è tutt’altro che chiusa. Frattesi non è convinto della destinazione turca: la sua priorità resta l’Italia, per giocare con continuità e aumentare le chance di convocazione in vista dei Mondiali. Ecco perché Spalletti e la Juventus continuano a osservare con attenzione. Il mercato è alle porte, e il futuro di Frattesi resta uno dei nodi più caldi.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
