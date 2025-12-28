La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ricorda quanto accaduto nel 2023, quando in estate l'Inter provò a prendere Gianluca Scamacca dopo il "tradimento" di Romelu Lukaku. Il centravanti del West Ham, però, preferisce l'Atalanta, che si inserisce nella trattativa e con un blitz si aggiudica il giocatore.

Non per forza un male, guardandola oggi: l'Inter aveva infatti già preso Marcus Thuram a parametro zero e si è poi affermato, anche se il francese e Scamacca hanno caratteristiche diverse e tali per cui si sarebbero potuti integrare. Inoltre il ventisettenne italiano non ha mantenuto le promesse. Ad oggi Thuram è sicuramente più "arrivato" di lui.