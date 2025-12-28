Dalle parole spese da Cristian Chivu sulla situazione di Davide Frattesi è nato un caso, secondo La Repubblica. La frase "Non posso dire tutta la verità sul perché gioca meno di quanto ci si aspetti" poteva far pensare a comportamenti discutibili del giocatore, ma in realtà l'omissione del tecnico - si precisa sul quotidiano - riguarda la forma fisica. Una questione che diventa ancora più spinosa visto che il giocatore è al centro del mercato, con Juve e Fenerbahçe alla finestra interessati alle eventuali evoluzioni. Vendendolo, scrive Repubblica, l'Inter ricaverebbe spazio e budget per le operazioni in entrata più urgenti, magari anticipando l'arrivo di Marco Palestra a gennaio.