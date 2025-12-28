Marcus Thuram arriva in postazione DAZN sul prato della New Balance Arena di Bergamo per presentare questa gara contro l’Atalanta che chiuderà il 2025 dei nerazzurri:

Dal tuo punto di vista, il 2025 dell’Inter è positivo e negativo?

“Un mix tra le due cose, ho vissuto momenti bellissimi e altri brutti. Come accade nella vita, ci sono momenti belli e brutti”.

Il Natale è andato bene?

“Sì, l’ho passato con mio fratello e la famiglia”.

Su che cosa vi siete concentrati per questa partita? Vi siete dati una motivazione sulle difficoltà negli scontri diretti?

“Sì, ma non ci pensiamo. Abbiamo preparato la partita pensando ai loro punti forti, ci concentriamo su questo”.

Quanto sei contento di giocare con Lautaro?

“Tanto, ma siamo quattro attaccanti e possiamo giocare tutti”.