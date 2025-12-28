Potrebbe essere Giovanni Fabbian uno dei nuovi volti della Lazio di gennaio dopo lo sblocco del mercato. Una prospettiva di fronte alla quale però il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio frena con decisione ai microfoni di Sky Sport: "Se ne parla da quest'estate anche quando il mercato per loro era bloccato. Ma come non abbiamo necessità in entrata non ne abbiamo in uscita. La rosa è competitiva, il tecnico fa ruotare tutti gli elementi. Con gli infortuni che abbiamo avuto ci sono state meno rotazioni, ma non abbiamo necessità di far uscire qualcuno. Se poi un giocatore vorrà cambiare aria lo ascolteremo, ma non abbiamo avuto richieste in tal senso".

Di Vaio torna anche sull'esperienza in Supercoppa, dove i rossoblu hanno eliminato l'Inter per poi arrendersi al Napoli in finale: "Non siamo contenti di com'è andata a finire, anche se siamo orgogliosi di esserci arrivati. Abbiamo affrontato i campioni d'Italia e patito la loro fisicità, loro stanno bene e si è visto anche oggi. C'è dispiaciuto per la sconfitta. Ora dobbiamo rimettere la testa sul campionato e giocare da squadra matura dopo una settimana vissuta con emozioni diverse e durante le feste".