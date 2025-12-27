Anche Tuttosport conferma: l'Inter ha avviato i primi contatti per Marco Palestra, grande obiettivo nerazzurro per la fascia destra. Si tratta di un affare da mercato estivo, ma l’infortunio di Dumfries spinge il club a fare valutazioni anche in vista di gennaio, anche se da Viale della Liberazione continuano a tenere ufficialmente la linea di non acquistare nessuno.

Domani sera potrebbe esserci una chiacchierata tra i due dirigenti in occasione del big match di Bergamo. "L’Inter ha un budget tra i 20 e i 24 milioni e l’unica strada per riuscire a finanziare economicamente l’operazione è quella di cedere un big. In tal senso tutti gli indizi portano naturalmente a Davide Frattesi che, proprio in ottica azzurra, vuole giocare con continuità. In fila c’è già la Juventus e potrebbero aggiungersi sicuramente il Napoli e forse la Roma. Ausilio valuta il cartellino 35 milioni e potrebbe accettare soltanto formule che danno all’Inter la certezza di incassare quei soldi". Che poi verrebbero dirottati proprio su Palestra. Per rimpiazzare l'ex Sassuolo l'idea è di riportare a casa Aleksandar Stankovic, ora in prestito al Bruges.