Prima dell’inizio del secondo tempo, Piotr Zielinski rilascia la consueta dichiarazione flash ai microfoni di DAZN: “Dobbiamo essere calmi, quando creiamo occasioni bisogna finalizzare meglio. Stiamo giocando bene, dobbiamo essere concentrati e cercare di buttare giù”.

Sezione: Focus / Data: Dom 28 dicembre 2025 alle 21:46
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
