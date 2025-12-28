"L'attesa verso i playoff Mondiali la viviamo con molta serenità, con la consapevolezza di dover centrare un risultato importante per la Federazione, per i giocatori, per i tifosi e per l'intero Paese". Così Gabriele Gravina, presidente della FIGC, parlando a Sky Sport delle sfide decisive che attendono la Nazionale italiana a marzo.

"C'è grande senso di responsabilità, non dobbiamo creare un'ossessione che potrebbe diventare pericolosa - ha aggiunto Gravina -. Dobbiamo essere consci delle nostra capacità, responsabilmente leggeri. Sappiamo che il Mondiale è un regalo che dobbiamo scartare alla fine di marzo". 

