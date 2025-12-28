La vittoria di Cremona vale la ciliegina sulla torta di un 2025 da consegnare agli annali per il Napoli e per il suo allenatore Antonio Conte. Che dopo la partita dello Zini, intervistato da DAZN, fa il suo bilancio di fine anno: "Festeggiamo un anno bellissimo, dove abbiamo fatto qualcosa di bello e inaspettato ovvero la vittoria dello Scudetto e poi abbiamo vinto la Supercoppa battendo Milan e Bologna. È stato un anno solare bello e ricco di emozioni. Napoli, quando vinci, festeggia in maniera diversa rispetto alle altre parti. In campionato siamo lì, cercando di stare vicino alle posizioni di alta classifica e lo stiamo facendo bene. Quest'anno stiamo affrontano da uomini coraggiosi problematiche anche molto serie, questo va detto di questi ragazzi. Loro lo scudetto lo vogliono onorare".

Perché il Napoli non è ancora in grado di comandare?

"Per tanti motivi. È un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. Oggi per me Juventus, Milan e Inter, per struttura, seconde squadre monte ingaggi e valore patrimoniale, sono diverse dalle altre. Ogni volta che vince una squadra diversa da queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario. Questa differenza si cerca di colmarla sul campo, ma si tratta di squadre diverse".