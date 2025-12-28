Sono 23 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per Atalanta-Inter, gara della 17esima giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma questa sera alla New Balance Arena di Bergamo. Definitivo il recupero di Berat Djimsiti, che sarà a disposizione del tecnico orobico. Questa la lista completa:

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bernasconi, Comi, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Scalvini, Zalewski, Zappacosta.
Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Éderson, Musah, Pasalic, Samardžić.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstović, Maldini, Scamacca, Sulemana.

Sezione: L'avversario / Data: Dom 28 dicembre 2025 alle 14:09
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print