Alcuni dubbi di formazione per Cristian Chivu alla vigilia del big match contro l'Atalanta che chiuderà il 2025 dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ballottaggio tra De Vrij e Bisseck per una maglia da titolare in difesa al fianco di Bastoni e Akanji.

A centrocampo Calhanoglu potrebbe tornare titolare, Barella inamovibile e altro ballottaggio tra Mkhitaryan e Zielinski in mediana. A destra confermato Luis Henrique, a sinistra Dimarco. In avanti la ThuLa

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 27 dicembre 2025 alle 17:30
Autore: Raffaele Caruso
