Davide Zappacosta è il giocatore dell'Atalanta raggiunto da DAZN a pochi minuti dal match contro l'Inter: "Natale è sempre particolare, perché sei comunque sempre suil pezzo anche se sei a casa. Cerchi di non staccare mai perché poi riparti subito".

Volete sfatare il tabù Inter?

"Perdere non è mai bello, ma oggi non contano le statistiche ma quello che si farà in campo. L'abbiamo preparata bene, giocheremo per vincere".

Cosa vi ha portato Palladino?

"Ha riportato serenità, spenieratezza ed entusiasmo, che stava venendo a mancare. Ha riportato queste cose e stiamo cercando di seguire quello che ci dice, ma alla fine noi andiamo in campo e determiniamo. Lui ci sta dando una grossa mano, cerchermo di fare del nostro meglio".