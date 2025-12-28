Archiviata l'amara parentesi della Supercoppa, l'Inter torna ad occuparsi del campionato e lo fa con la complicatissima trasferta di Bergamo, dove l'aspetta un'Atalanta rilanciata dalla cura Palladino.

QUI ATALANTA – I bergamaschi ritrovano Pasalic, in vantaggio sulla concorrenza per affiancare De Ketelaere alle spalle di Scamacca. Sulla fascia sinistra resiste il ballottaggio tra Zalewski e Bernasconi, con l'ex interista favorito. Djimsiti è recuperato, ma in difesa parte dal 1' ci sarà Scalvini con Hien e Kolasinac. Fuori dai giochi, oltre agli infortunati Bellanova e Bakker, anche Lookman e Kossounou che stanno partecipando alla Coppa d'Africa.

QUI INTER – Chivu continua a perdere i pezzi: nessun recupero rispetto alle ultime uscite e, anzi, si è aggiunta in settimana anche la defezione di Bonny. Rispetto all'undici sceso in campo dall'inizio a Riad, il tecnico romeno rilancia Sommer tra i pali, Akanji al centro della difesa, Calhanoglu in regia e Lautaro in attacco assieme a Thuram. In mezzo al campo, Zielinski e Mkhitaryan si contendono una maglia. Sulla destra si va verso la conferma di Luis Henrique, mentre a sinistra è intoccabile Dimarco. Bisseck parte in vantaggio su De Vrij.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca.

Panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Ahanor, Bernasconi, Musah, Brescianini, Samardzic, Sulemana, Maldini, Krstovic.

Allenatore: Palladino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lookman, Kossounou, Bellanova, Bakker.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Taho, De Vrij, Carlos Augusto, Cinquegrano, Cocchi, Mkhitaryan, Sucic, Frattesi, Diouf, Spinaccè, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Acerbi, Bonny, Darmian.

ARBITRO: La Penna.

Assistenti: Berti e Perotti.

Quarto ufficiale: Rapuano.

Var: Abisso.

Avar: Manganiello.

