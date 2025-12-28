Complice l'ultima rete segnata con il Bruges, nelle ultime ore si è parlato di nuovo del futuro di Aleksandar Stankovic. Ne scrive oggi anche il Corriere dello Sport, che sottolinea come l'Inter si sia garantita la recompra a 23 milioni la prossima estate ed eventualmente a 27 per quella dopo. Attenzione però: il figlio d'arte, come si legge, piace anche a diverse squadre di Premier League e Bundesliga.