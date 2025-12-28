Il giovane Branimir Mlacic è attualmente il giocatore più interessante dell'Hajduk Spalato tra i club europei. È noto da tempo che Mlačić è molto ricercato dall'Inter, forse già a gennaio, ma ora si è fatto avanti un temibile concorrente: secondo quanto riportato da AltetiStream, radio online dedicata all'Atletico Madrid, i Colchoneros avrebbero messo gli occhi sul 18enne difensore del club della Dalmazia e sarebbe pronto ad allacciare i primi contatti con la dirigenza.

L'Inter, d'altra parte, avrebbe offerto a Mlacic un contratto fino all'estate del 2030 e lo vede come un progetto a lungo termine e un potenziale giocatore da titolare in futuro. Una delle opzioni prese in considerazione è quella di vendere il giocatore all'Inter con un prestito fino alla fine della stagione, in modo che Mlačić possa continuare a giocare al Poljud.