Christian Pulisic continua a trascinare il Milan. Da quando è in Italia (ovvero dalla stagione 2023/24) l'americano è uno dei soli due giocatori ad avere preso parte ad almeno 50 gol in Serie A (31 reti e 19 assist), assieme a Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter è a quota 53. Lo ricorda il sito statistico Opta.