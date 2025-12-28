Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, parla così a DAZN in vista dell'imminente sfida contro l'Inter: "Rimpianto Palladino? No, il calcio è fatto di scelte. C'è stato un momento in cui con Juric avevamo bisogno di entusiasmo e Palladino l'ha portato, siamo soddisfatti. Abbiamo molto da lavorare, ha una grande responsabilità di fare il bene dell'Atalanta".

Per voi è un momento di transizione?

"È una satgione che ci vede super protagonisti in Champions con un cammino eccezionale, mentre in campionato siamo stati altalenanti. Vogliamo fare il meglio per il club con investimenti e infrastrutture, restare in zone europee è sempre complicato ma anche quest'anno la rosa ha qualità importanti. Dobbiamo continuare su questa strada migliorando il rendimento in campionato, che è la competizione a cui teniamo di più".

È impossibile che Palestra si sposti già a gennaio?

"Non è un tema all'ordine del giorno, la cosa più importante è vedere un ragazzo come lui dimostrare cosa è in grado di fare. È normale sia appetito per quello che sta dimostrando e per l'età. Se ci dovesse essere qualcosa di concreto la valuteremo; ma ad oggi, al di là di tantissimo interesse giornalistico, di concreto non c'è nulla. Siamo contenti del suo percorso di crescita e che sia dell'Atalanta, sta esaltando il percorso di tanti ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile. Marco in questo senso è un esempio".