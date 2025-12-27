Quella di domani sarà la 129esima sfida tra Inter e Atalanta in Serie A. Il bilancio complessivo sorride alla Beneamata, avanti con 70 vittorie contro le 24 della Dea, mentre 34 sono i pareggi. L’Inter è, non a caso, l’avversaria contro cui l’Atalanta ha perso più partite e subito più gol nella sua storia nel massimo campionato, ben 232.

E c'è un dato curioso. L’Inter ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro l’Atalanta ed è imbattuta nelle 13 più recenti, con 8 successi e 5 pareggi. L’ultima volta in cui i nerazzurri avevano infilato una striscia più lunga di vittorie consecutive contro i bergamaschi in campionato risale addirittura al 1967, quando arrivarono otto successi di fila. L'Inter ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime sei sfide di Serie A contro l’Atalanta.