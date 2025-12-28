Il Parma ha preso contatti per Valentin Carboni. E' questa la novità di mercato apparsa oggi sul Corriere dello Sport e riguardante l'attaccante argentino classe 2005, che al Genoa non ha finora trovato spazio. Il giocatore, si legge, piace anche al Sassuolo. I nerazzurri e i liguri hanno già parlato dell'interruzione del prestito e l'Inter vuole valorizzare al meglio il talento di Carboni nella seconda parte di stagione.