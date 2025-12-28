Dagli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi traccia un bilancio di quello che è stato il 2025 dell'Inter che va a chiudersi: "Un anno senza titoli? Non me lo sarei aspettato e credo che nemmeno sia meritato. Fino ad aprile l'Inter ha sempre espresso una qualità di gioco e risultati tali per cui sembrava destinata a mettere in bacheca qualcos'altro. Invece inspiegabilmente come succede ha sfiorato tutto ma non ha raggiunto niente; il rammarico grandissimo è il campionato per me, mentre in Champions ha trovato una squadra strepitosa. La Coppa Italia persa col Milan è stata propedeutica a questo finale di stagione, ma non è la Coppa Italia a cambiare una stagione. Se uno conosce il calcio e lo vuol leggere nel modo giusto, non si può negare che fino ad aprile, che non è un mese decisivo, fosse la squadra più forte".