Si inserisce una concorrente pesante nella corsa a Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo inseguito dall'Inter: secondo il portale Ontheminute.com, infatti, sul giocatore bosniaco si registra anche l'interesse del Manchester United, in quella Premier League dove anche l'Aston Villa ha monitorato da vicino il ragazzo. Gli scout dei Red Devils, però, hanno emesso resoconti entusiastici sul giocatore neroverde dopo le sue straordinarie prestazioni in questa stagione.

Con le logiche resistenze del Sassuolo e col fattore della percentuale sulla rivendita del 50% in mano alla Juventus, il prezzo da mettere sul tavolo per Muharemovic potrebbe scatenare una vera e propria battaglia di mercato. 

Sezione: Focus / Data: Dom 28 dicembre 2025 alle 15:34
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
