Ionut Radu, ex portiere dell'Inter oggi in forza al Celta Vigo, ha parlato del suo presente e del suo passato in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca. Una seconda vita per Radu, tra i migliori portieri della Liga.

"Sono molto felice e orgoglioso, ma anche per la squadra, perché stiamo vivendo una stagione molto buona - le sue parole -. Quando mi hanno detto che il Celta era interessato a me, ho subito detto al mio procuratore che era la squadra in cui volevo andare. Ora sono qui e sono molto felice. Nella vita nulla è mai fisso, quindi devi lavorare per quello che vuoi. Sono arrivato qui con umiltà, per lavorare, sapendo che è una squadra top e che devi sforzarti per guadagnarti il posto".

"Sono stato all’Inter, ma molti anni in prestito ad altre squadre, e questo mi ha penalizzato un po’. È sempre più difficile che un giocatore trovi il suo posto in prestito, per questo ora sono felice, perché ho trovato continuità", ha poi aggiunto Radu.