L'Inter di Chivu si presenterà a Bergamo ancora una volta con il miglior attacco del campionato: sono 34 le reti segnate nonostante una partita in meno.

La squadra nerazzurra è anche la squadra più prolifica sia nella prima mezz’ora di gioco, con 11 gol, sia nell’ultima, con 15 reti, a conferma di un approccio forte e di una gestione efficace dei momenti chiave della gara.

Sono 13 i marcatori differenti già mandati a segno in questa Serie A, altro segnale della coralità del progetto tecnico. L’Inter guida anche le classifiche di volume offensivo: 262 conclusioni tentate e 108 calci d’angolo battuti, entrambi primati del torneo in corso.