Raggiunto da DAZN dopo il triplice fischio di Bergamo, Francesco Pio Esposito commenta a caldo la pesantissima vittoria dell'Inter sull'Atalanta che rilancia i nerazzurri in vetta alla classifica: "Cosa ho pensato quando sono entrato? Ho pensato di entare con la testa giusta e di entrare subito in partita, poi è capitata subito una palla decisiva e ho pensato di fare la scelta migliore che era darla a Lauti, quindi bene così".

Cosa ti aspetti dal 2026?

"Non mi aspetto nulla, cerco di andare avanti con la mia mentalità e per la mia strada. Lavoro tutti i giorni e cerco di imparare da Lauti e dagli altri campioni, in questa squadra è molto facile apprendere ogni giorno. Tanta crescita e tanto lavoro, come ho sempre fatto".