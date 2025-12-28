Una conclusione meravigliosa, un tiro a giro disegnato col compasso che non ha lasciato scampo al portiere del Genk Hendrik van Combrugghe e ha spezzato l'equilibrio di un match che ha visto poi prevalere per 5-3 il Club Bruges. Una perla che suggella lo straordinario momento di forma vissuto da Aleksandar Stankovic, il ragazzo di scuola Inter tornato sulla bocca di tutti dopo l'eccellente tocco d'artista offerto nel match di venerdì del Boxing Day della Jupiler Pro League. Complimenti da parte di tutti e sorrisoni raggianti in particolare per il suo presidente Bart Verhaeghe, l'uomo che si è battuto maggiormente per avere il giocatore quest'estate: come ricorda Het Nieuwsblad, era proprio lui, il figlio d'arte, il suo oggetto del desiderio, al punto da insistere con l'Inter per ottenerne il prestito come raccontato anche da Cristian Chivu ieri in conferenza stampa.
Stankovic, annota il quotidiano belga, sta dando ragione a Verhaeghe, passando dall'essere l'acquisto estivo più costoso del campionato belga in questa stagione – 9,5 milioni di euro – al miglior acquisto della lega. Il centrocampista, che ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Lucerna, si è rapidamente guadagnato un posto da titolare dimostrando di saper gestire il livello di gioco della Champions League e del campionato. Con la sua visione del gioco, la sua etica del lavoro e i suoi piedi eccellenti, è riuscito a entrare in sintonia con Hans Vanaken fin dall'inizio. I Blauw en Zwart per ora se lo coccolano, elogiandone anche la maturità durante gli allenamenti e la saggezza delle sue dichiarazioni alla stampa; secondo fonti interne al club, Stankovic junior ha delle innate doti di leadership nonostante la giovane età.
I tifosi neroblu ne hanno fatto un idolo, tutti nella Venezia del Nord sono ormai pazzi di lui. Ma sono altrettanto consci che l'idillo potrebbe durare poco visto che l'Inter può riacquistare Stankovic grazie alla doppia clausola da 23 milioni di euro fino alla fine della sessione di calciomercato del 2026 e da 25 milioni di euro fino alla fine della sessione di calciomercato del 2027.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
