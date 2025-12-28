I precedenti non vanno in campo, si dice spesso, soprattutto se le squadre che si scontrano hanno cambiato molto rispetto al recente passato. E' il caso dell'Inter che stasera si troverà di fronte un'Atalanta che per la prima volta dopo otto anni non avrà Gian Piero Gasperini in panchina, tecnico contro cui ha vinto spesso e volentieri. Lo scontro diretto di Bergamo, scrive Tuttosport, è quello dell'anno zero tra due avversari che cercano entrambi delle conferme. Se Raffaele Palladino vuole dare continuità al percorso intrapreso da novembre, Cristian Chivu anche ieri ha parlato nuovamente di difettucci da correggere, esattamente come era successo dopo il ko con l'Udinese alla seconda giornata. "La dimostrazione plastica del concetto di cantiere ancora aperto", si legge sul quotidiano torinese.