Intervistato da Sky Sport prima di Bologna-Sassuolo in veste di doppio ex, Nicola Sansone parla così dei suoi trascorsi nelle due squadre emiliane: "Ci sono tanti ricordi che mi legano a entrambe le squadre, è difficile sceglierne uno. Il gol della prima salvezza storica del Sassuolo lo preferisco a quello segnato all'Inter (papera di Radu, ndr), fu molto importante".