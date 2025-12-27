L’Atalanta resta l’avversaria contro cui Nicolò Barella ha segnato più gol in Serie A, tre in totale. A livello personale, il centrocampista è vicino a un traguardo importante: 200 vittorie con l’Inter in tutte le competizioni, al momento sono appunto 199 le gare vinte dal numero 23. Dal suo arrivo in nerazzurro, solo Lautaro Martínez è riuscito a superare quota 200 successi con una singola squadra in Serie A.