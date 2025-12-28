Intervista alla Gazzetta dello Sport per Ruud Krol, vecchia gloria del Napoli e protagonista con l'Olanda negli anni Settanta. "Io penso che il Napoli sia leggermente davanti all'Inter, che ogni tanto qualche colpo a vuoto lo accusa. Ma siamo comunque su livelli elevatissimi - afferma - Il Milan sta dietro, non mi convince del tutto, ha qualche lacuna. Mi hanno colpito i progressi della Juventus di Spalletti, che è cresciuta e che può diventare un'antagonista alla distanza".

"Se la decidono gli allenatori? Coi calciatori, chiaramente - risponde Krol - L'Inter ha Lautaro, ha Thuram, ha Calhanoglu. Ma il Napoli che sta lì tra un po' avrà Anguissa, poi Gilmour e anche Lukaku, poi De Bruyne. Se ci fate caso, sta lassù nonostante abbia dovuto lottare contro tanti infortuni. Il vero mercato esploderà quando rientreranno i giocatori persi in questi mesi. Proviamo a fare un giochino, togliendo tre giocatori di questo spessore all'Inter o alla Juve e vediamo come sarebbe andata".