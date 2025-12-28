La Juventus è interessata a Davide Frattesi, grande obiettivo di Luciano Spalletti per rinforzare il centrocampo bianconero. L'ex ct della Nazionale ha grande stima per il centrocampista, sul quale ha puntato con forza durante l'esperienza sulla panchina della Nazionale azzurra. Per sedersi al tavolo delle trattative l'Inter chiede almeno 30 milioni di euro, anche perché nelle ultime ore (come circolato anche nella serata di ieri) è spuntato anche il Fenerbahce. Lo riporta SportMediaset.