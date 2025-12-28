Nel post-partita di Atalanta-Inter, Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di Inter Tv: "Vittoria importante, di una squadra che vuole mandare segnali a se stessa. Affrontavamo una squadra dura e aggressiva, ti fa giocare in modo sporco. L'abbiamo preparata così affrontandola in modo perfetto. Tre punti importanti per il nostro cammino. Soddisfatto della forma, del lavoro di squadra e dei segnali che danno anche i compagni che entrano".