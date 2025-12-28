La grande novità di formazione in vista di Atalanta-Inter potrebbe essere Pio Esposito titolare in attacco al posto di Marcus Thuram. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'attaccante azzurro insidia il francese per un posto al fianco di Lautaro Martinez (anche se l'ex BMG risulta ancora titolare nella probabile).

In difesa Chivu sceglierà tra Bisseck e De Vrij, con eventuale spostamento di Akanji come braccetto, mentre a centrocampo è ballottaggio tra Mkhitaryan e Zielinski. In regia torna Calhanoglu. Aggregati Taho, Cinquegrano, Spinaccé e Cocchi.