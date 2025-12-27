Federico Dimarco continua a essere un riferimento assoluto anche a livello europeo. Nessun difensore, nei cinque grandi campionati, ha fornito più assist di lui in questa stagione: 5, al pari di Udol del Lens. Un dato che certifica ancora una volta il peso offensivo dell’esterno nerazzurro.

Data: Sab 27 dicembre 2025 alle 19:30
Autore: Raffaele Caruso
