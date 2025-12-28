Prima del calcio d'inizio della partita contro il Bologna, l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervistato da Sky Sport, ha chiarito quelle che sono le intenzioni sul mercato di gennaio con un particolare riguardo alle possibili dinamiche in uscita, con Tarik Muharemovic tra i nomi al momento più gettonati: "Vorremmo inserire qualche giocatore che potrà occorrerci. Poi sappiamo che ci possono essere richieste per alcuni nostri giocatori, ma come sempre cercheremo di mantenere la squadra per come è fino alla fine della stagione per raggiungere i nostri obiettivi. Poi potremo dare la possibilità a questi ragazzi di andare in qualche altro grande club. Ma in questo momento dobbiamo provare a cercare giocatori che possono migliorare la nostra squadra".