Mentre si vocifera di una possibile staffetta futura tra i due nell'Inter, oggi tra Henrikh Mkhitaryan e Eduard Sperstyan è passaggio del testimone per quel che riguarda il titolo di calciatore armeno del 2025. Ad essere insignito del riconoscimento è stato infatti il centrocampista del Krasnodar, che ha ottenuto più voti proprio di Mkhitaryan, che aveva ricevuto il premio negli ultimi due anni e più in generale per 12 volte in carriera. "È un immenso onore essere nominato Calciatore dell'Anno dell'Armenia. Sono davvero grato a tutti coloro che hanno votato, creduto in me e mi hanno sostenuto lungo il cammino. Quest'anno non è stato facile, ma sono momenti come questi che ci plasmano", ha detto Spertsyan.

Il calciatore ha inoltre ringraziato la nazionale armena, i suoi compagni di squadra e lo staff tecnico, sottolineando di essere orgoglioso di avere l'opportunità di rappresentare il Paese sulla scena internazionale. "Grazie ai tifosi per il loro sostegno, che si percepisce anche oltre lo stadio. Continuiamo a lavorare. È solo l'inizio", ha aggiunto.