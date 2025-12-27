Quando si parla di Aleksandar Stankovic è evidente come a Cristian Chivu brillino gli occhi, a maggior ragione quando può parlare della sua crescita come calciatore che lui ha praticamente 'iniziato'. Anche oggi in conferenza stampa ad Appiano Gentile l'allenatore nerazzurro ha potuto parlare del classe 2005, reduce da una grande prestazione con tanto di eurogol con il Bruges: "Sono felicissimo di lui, sono il suo primo tifoso assieme al padre e alla famiglia. Lo conosco da piccolo, ho avuto la fortuna di allenarlo e trasmettergli certi valori. Ha intrapreso questa squadra tagliando il cordone ombelicale, prima in Svizzera poi in Belgio dove il Bruges ha insistito per averlo. E' un ragazzo intelligente, conosce la squadra e le sue ambizioni. Lo guardiamo con interesse perché è un prodotto del nostro settore giovanile, è nato con i colori nerazzurri nel sangue e mi fa piacere vederlo ad altissimi livelli, che abbia prestazioni che consentano al nostro scouting di guardarlo con molta attenzione".