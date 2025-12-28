Inter e Juventus tengono d'occhio Marco Palestra, ma l'intenzione dell'Atalanta è di far completare al giocatore la stagione in prestito al Cagliari. A meno di offerte fuori mercato che però al momento non sono arrivate sul tavolo della società bergamasca. Questo il punto che Fabrizio Romano fa sul suo canale YouTube riguardo il promettente laterale classe 2005.

"Su Palestra posso dirvi che resta una grande attenzione da parte di Inter e Juventus, ma ci sono anche club stranieri che lo stanno monitorando da vicino - dice l'esperto di mercato -. L'idea dell'Atalanta e del Cagliari è di fargli proseguire la stagione in Sardegna con Pisacane e rivalutare proposte più avanti, a meno di offerte che possono cambiare tutto. Per scardinare questa situazione servirebbe una proposta fuori mercato, ma a oggi non c'è".