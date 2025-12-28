Dopo le critiche ricevute per la sconfitta col Bologna in Supercoppa Italiana, i senatori dell'Inter cercano riscatto. In particolare, secondo il Corriere dello Sport, Bastoni e Barella. Verranno schierati una volta di più nell'undici titolare, oggi contro l'Atalanta. Sono i più usati in rosa tra i giocatori di movimento e non solo: 1.735 minuti il difensore, 1.640 il centrocampista, superano persino Sommer.

A sinistra l'unica opzione alternativa è d'altronde Carlos Augusto, che deve però sdoppiarsi anche come vice-Dimarco e che è stato schierato anche a destra. In mezzo, invece, Barella ha giocato titolare 19 volte su 22 in stagione, subentrando in 2 occasioni e saltando solo il Venezia in Coppa Italia.