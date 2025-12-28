Prendendo spunto dalle parole al miele spese ieri in conferenza stampa da Cristian Chivu per Aleksandar Stanković, Tuttosport ha provato a delineare il futuro dell'ex canterano dell'Inter, dalla scorsa estate al Bruges in prestito con "recompra" alta in favore del club di Viale della Liberazione (23 milioni di euro, da cui vanno però detratti i 10 pagati dai belgi per il cartellino).
Una cifra che, secondo i colleghi, Beppe Marotta e Piero Ausilio, spenderebbero volentieri per riportare alla base il figlio d'arte, anche alla luce delle belle prestazioni che sta mettendo in mostra con la maglia dei Blauw en Zwart, tra Pro League e Champions. In più, il rientro di Stankovic jr. avrebbe un senso dal momento che Hakan Calhanoglu potrebbe finire al Galatasaray la prossima estate per una quindicina di milioni di euro. Un gruzzoletto che finanzierebbe in parte il 'riacquisto' del centrocampista serbo.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
