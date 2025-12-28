Non è ancora il momento della stabilità in casa Inter, evidenzia il Corriere della Sera, mettendo l'accento sulla dichiarazione più significativa rilasciata ieri da Cristian Chivu che ha parlato di 'cantiere aperto' a dicembre. La 'fase 2' parte oggi con la trasferta delicata di Bergamo che apre un ciclo di partite ad alto coefficiente di difficoltà. Un ciclo nel quale per svoltare i nerazzurri dovranno trovare, secondo il Corsera, tre cose: il vero Calhanoglu. un miglior rendimento del sostituto dell'infortunato Denzel Dumfries (o un intervento sul mercato di spessore) e una compattezza difensiva diversa, incluse le prestazioni del portiere. Stasera, contro l'Atalanta, si rivederà Yann Sommer, nonostante l'ottima figura fatta da Josep Martinez a Riad.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
