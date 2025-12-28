Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex presidente dell'Inter Giacinto, ha parlato ai microfoni di Tuttoatalanta.com in vista della sfida di questa sera a Bergamo. Raccontando del suo legame con la Dea, dove giocò a livello giovanile, ma anche dicendo la sua sul match della New Balance Arena: "Sì, resta un big match. Sono comunque due squadre con rose di livello alto. E poi c’è un dato interessante: l’Atalanta, pur nelle difficoltà in campionato, ha avuto fin qui un cammino quasi perfetto iin Champions League. Ha trovato in Europa quei risultati che non sempre è riuscita a trovare in Serie A. Inter da Scudetto? In estate non la consideravo come favorita assoluta perché c’erano molte incognite. Oggi, dopo queste prima fase di campionato dove la testa della classifica è cambiata spesso e nessuno è scappato via. davvero, credo che l’Inter possa giocarsela, anche sa vedo più avanti il Napoli perché ha una rosa molto strutturata e profonda e ha investito tanto sul mercato. Il Milan, non giocando le Coppe europee, ha il vantaggio di potersi concentrare su una partita a settimana e questo incide. L’Inter, però, mi sembra un gruppo che ha voglia di riprendersi quel qualcosa che l’anno scorso ha lasciato per strada. Sta ritrovando entusiasmo e questo può diventare un ingrediente decisivo".

Si parla anche di Ademola Lookman, oggetto di una telenovela estiva sull'asse Bergamo-Milano: "Avrebbe fatto comodo all'Inter? Penso proprio di sì. Lookman è un ottimo giocatore, ma la sua mancata acquisizione ha permesso all’Inter di scoprire altre soluzioni offensive. Ha preso Yoan Bonny e ha valorizzato giocatori che magari non avrebbero avuto così tanto spazio se fosse arrivato un titolare fisso come Lookman, vedi Pio Esposito. Ci sarebbe stato meno avvicendamento. Alla fine, per come sono andate le cose, va bene così".