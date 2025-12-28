Momenti di apprensione questo pomeriggio a San Siro: un tifoso si è sentito male prima dell’inizio della sfida tra Milan e Verona. Verso mezzogiorno, l'uomo ha avuto un arresto cardiaco poco prima di salire le scale per andare al terzo anello dello stadio di San Siro. Attualmente è in codice rosso. È arrivata prontamente l’ambulanza e l'uomo è stato stabilizzato prima di essere poi portato in ospedale.

Si verifica quindi un nuovo episodio di malore per un tifoso a San Siro a un anno di distanza dall'episodio di Inter-Udinese: anche in quella circostanza, un tifoso si era sentito male sugli spalti, con la gara che fu interrotta per sei minuti. Anche lì, il tifoso era stato stabilizzato prima di essere portato via in ambulanza.