Domani Lautaro Martinez cercherà di lasciare il segno anche nell'ultima partita del suo 2025. In Serie A, nell’anno solare, solo Riccardo Orsolini ha segnato più gol di lui: 15 contro i 14 dell’attaccante argentino.

Contro l’Atalanta, il Toro ha preso parte a 9 reti in 12 presenze in campionato, con sette gol e due assist, un bottino inferiore solo a quello fatto registrare contro Salernitana e Cagliari in carriera.

Il capitano nerazzurro va a segno anche da tre presenze consecutive in Serie A e non infilava una striscia più lunga nello stesso anno solare dal periodo tra novembre e dicembre 2021, quando arrivò a cinque gare di fila con almeno un gol. Lautaro resta anche a sole due reti dall’ingresso nella top-50 dei migliori marcatori della storia della Serie A.