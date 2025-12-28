Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu analizza così a Inter TV il match vinto oggi in casa dell’Atalanta: “È semplice parlare quando si vince, ma abbiamo fatto cose buone anche quando abbiamo perso negli scontri diretti. Oggi contava portare a casa la vittoria e ci siamo riusciti. Quando c’è da difendere il risultato e le mezzali non riescono a chiudere possiamo cambiare, lo abbiamo proposto spesso in questa stagione”.

Siete stati bravi a non perdere la calma.

“È un’analisi giusta, sappiamo tutti cosa vuol dire giocare qua, l’Atalanta ti fa correre e ti costringe a spendere tanto. Ci è mancata lucidità nell’ultimo passaggio, ma ci abbiamo creduto fino in fondo. Abbiamo sfruttato l’episodio e abbiamo resistito fino in fondo perché sapevamo quanto era importante vincere qua”.