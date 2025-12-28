A un’ora e mezza circa dal fischio d’inizio di Atalanta-Inter arrivano le ultime sulle scelte di Cristian Chivu. Come riportato da Sky Sport, il tecnico romeno avrebbe scelto Piotr Zielinski e non Henrikh Mkhitaryan a centrocampo. Per il resto non sono attese grosse rivoluzioni: ci sarà Marcus Thuram con Lautaro Martinez in attacco.