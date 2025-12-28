L’attaccante nerazzurro Marcus Thuram ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta ai microfoni di Inter TV: “L’obiettivo è fare una grande partita contro una grande avversaria e provare a portare i tre punti a casa. Abbiamo una rosa competitiva, anche quando c’è un’assenza sappiamo che possiamo compensare con altri giocatori. Affrontiamo una squadra che sta andando bene in campionato, che ha fatto anche grandi risultati in Champions. Servirà una grande partita”.