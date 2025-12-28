La Juventus rimane il club più attento alla situazione di Davide Frattesi, giocatore che non sta trovando lo spazio che vorrebbe all'Inter. Nelle prossime settimane, riferisce il giornalista Matteo Moretto, bisognerà capire se questo interesse nei confronti del centrocampista della Nazionale italiana, che tanto piace a Luciano Spalletti, si tramuterà in qualcosa di concreto.

Quel che è certo è che l'Inter non ha alcuna intenzione di svendere l'ex Sassuolo ed è alla ricerca di una società che possa ingaggiarlo a titolo definitivo, soprattutto in Italia, o che lo acquisti in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. A proposito di una vendita all'estero, Moretto conferma che Frattesi ha suscitato interesse anche Turchia, ma per ora è una pista secondaria proprio a quella che porta alla Continassa.